В Воронеже количество пострадавших в ДТП на Чернавском мосту увеличилось до семи: в больницу попали двое малышей

Фото ГУ МВД по Воронежской области

В полиции сообщили обновленные данные по ДТП на Чернавском мосту, которое произошло днем 4 декабря. В аварии пострадали семь человек, а не пять, как говорилось ранее.

Около трех часов дня 40-летний водитель на «Хендэ Солярис», следовавший по Чернавскому мосту со стороны ул. Степана Разина в сторону Брусилова, выехал на встречку и врезался в «Ладу Веста». Отечественная легковушку от удара бросило вправо в попутный «Форд Фокус».

В больницу с травмами попали как 40-летний водитель «Хендэ Солярис» со своими пассажирами 5 и 37 лет, а также 37-летняя автоледи «Лады Веста» и трое ее пассажиров - 26, 28 и 4 лет.

Сотрудники полиции продолжают проверку обстоятельств ДТП.