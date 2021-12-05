Как в «Матрице»: в Воронеже пешеход в последнюю секунду увернулся от автобуса

Если бы "Матрицу" снимали в России, Нео жил бы в Воронеже…

В вечернее время водитель "УАЗ-Патриот" собрал комбо из нарушений: высадил пассажира прямо посреди дороги, остановившись на пешеходном переходе, да еще в крайней в левой полосе.

Мужчина, оказавшись на дороге, в попытке добежать до тротуара, чуть не попал под колеса автобуса, несущегося по "выделенке". Видео не для слабонервных записал регистратор стоявшей перед "зеброй" машины (оно разлетелось по городским пабликам). Пешеход упал назад, потом, видимо, в состоянии шока, мгновенно поднялся и убежал на тротуар.

Ты веришь в судьбу, Нео? Какой цвет светофора выберешь ты: зеленый или красный?