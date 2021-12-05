Воронежцы могут увидеть графику советских художников 1960-1970-х годов

В художественном музее имени Крамского стартовала новая выставка из серии «Открывая фонды». Проект знакомит воронежцев с произведениями графики, хранящимися в фондах музея и редко экспонирующимися, потому что графические листы хрупки и чувствительны к свету и климатическим условиям. Поэтому выставочный проект «Открывая фонды» - редкая возможность увидеть уникальные произведения. Четвертая выставка серии представила десяток графических работ советских художников 1960-1970-х годов.

- В шестидесятые и семидесятые годы художественная жизнь заметно активизируется, искусство расширяет стилистический и тематический диапазон. Художников привлекают как сюжеты мирной повседневности, так и героические темы освоения космоса, строительства БАМа. В эти же годы все заметнее становится неофициальное искусство с его усложненной образностью, отсылками к мифологии, религии, философским идеям. В художественном отношении мастера обращаются к разным источникам от народных традиций до открытий авангарда и парадоксальных фантазий сюрреализма, - анонсировали проект в музее.

На выставке можно увидеть оригинальную и печатную графику Леонида Сойфертиса, Александра Ведерникова, Александра Гурикова, Вячеслава Павлова, Федора Семенова-Амурского, Веры Федяевской, Виктора Цигаля.

Выставка продлится до 16 января.