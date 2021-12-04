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Происшествия4 декабря 2021 17:02

На воронежской трассе загорелся автобус с 50 пассажирами

Водитель пытался потушить пожар самостоятельно, но потом пришлось вызвать спасателей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

ЧП случилось 4 декабря в 16 часов в Грибановском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, на 609 км автодороги "Москва - Астрахань" загорелся ПАЗ, под управлением 49-летнего жителя Поворинского района. Автобус следовал по маршруту "Борисоглебск-Поворино" со стороны Борисоглебска. В салоне находилось около 50 пассажиров.

Во время движения водитель почувствовал запах горения. Вспыхнула электропроводка в передней части автобуса. Мужчина съехал на обочину и высадил пассажиров. Затем огнетушителем стал сбивать пламя, однако огонь пошел дальше. Водитель позвонил по номеру 112. Прибывшие сотрудники ДПС ограничили движение и обеспечили беспрепятственный проезд спасателям. В течение часа пожар локализовали. Никто не пострадал. Пассажиров отправили по маршруту на другом автобусе.