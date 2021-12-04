Воронежская пенсионерка отдала 300 тысяч "попавшему в ДТП внуку"

Поздний звонок испугал 81-летнюю жительницу Воронежа. Тревожный голос представился внуком. Он сообщил, что стал виновником аварии, в результате которой пострадали люди. Надо срочно отдать им денег, чтобы урегулировать проблему. Иначе ему грозит уголовное наказание. Пенсионерка настолько растерялась, что поверила. «Внук» пообещал прислать за деньгами знакомого. Вскоре в квартиру позвонил незнакомец. Женщина отдала ему 300 тысяч, все имеющиеся сбережения.

- О том, что ее обманули, пенсионерка узнала на следующий день, когда созвонилась с внуком, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. - Родственник пояснил, что не попадал в ДТП и позвонил в полицию.

В течение последних суток с сообщениями о дистанционном мошенничестве в полицию обратились девять жителей области. Общий ущерб составил 1,7 миллиона.