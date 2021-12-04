В Воронеже варварски обрезали пирамидальные тополя

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Сотрудники городского управления экологии обнаружили факт омолаживающей обрезки 30 деревьев породы тополь пирамидальный без разрешения. От деревьев на улице Остужева, 6 оставили одни стволы. Работы провели 29 ноября. Обеспокоенные варварской обрезкой местные жители пожаловались чиновникам.

Специалисты пояснили, что омолаживающая обрезка практикуется с целью сохранения дерева от полной вырубки по итогам обследования, а так же из соображений безопасности.

-Тополь – это порода деревьев, имеющая высокую побегопроизводительную способность, - успокоили воронежцев в управлении экологии. - Новые побеги на таких деревьях образуются уже в течение весенне-летнего периода следующего за обрезкой года. Практика последних лет не показывает усыхания насаждений после правильной омолаживающей и формовочной обрезки.