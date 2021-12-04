Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 декабря 2021 16:08

В Воронеже варварски обрезали пирамидальные тополя

О нарушении сообщили жители улицы Остужева
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Сотрудники городского управления экологии обнаружили факт омолаживающей обрезки 30 деревьев породы тополь пирамидальный без разрешения. От деревьев на улице Остужева, 6 оставили одни стволы. Работы провели 29 ноября. Обеспокоенные варварской обрезкой местные жители пожаловались чиновникам.

Специалисты пояснили, что омолаживающая обрезка практикуется с целью сохранения дерева от полной вырубки по итогам обследования, а так же из соображений безопасности.

-Тополь – это порода деревьев, имеющая высокую побегопроизводительную способность, - успокоили воронежцев в управлении экологии. - Новые побеги на таких деревьях образуются уже в течение весенне-летнего периода следующего за обрезкой года. Практика последних лет не показывает усыхания насаждений после правильной омолаживающей и формовочной обрезки.