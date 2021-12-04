В массовой аварии на Чернавском мосту в Воронеже пострадали три водителя и двое детей

Фото ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже на Чернавском мосту в субботу около 15.10 произошла авария с участием трех автомобилей. Как рассказали в ГУ МВД, столкнулись такси «Лада Веста» и «Форд Фокус», следовавшие в направлении с левого берега, и «Хендай Солярис» с полосы встречного движения.

В результате столкновения пострадали пять человек: все три водителя (две женщины и мужчина), а также двое детей-пассажиров. Их доставили в больницу.

Сейчас полицейские выясняют, кто виноват в ДТП, а также личности пострадавших.