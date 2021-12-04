В Воронеже задержали пьяного водителя - рецидивиста

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

Ноябрьской ночью в Воронеже на улице 9 Января полицейские остановили машину «Рено», 41-летний водитель которой вел себя неадекватно. От мужчины разило алкоголем, а язык заплетался. Полицейские отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти медосвидетельствование. Алкотестер показал наличие алкоголя - 0,828 мг/л.

Дальнейшая проверка водителя по базе выявила, что раньше этот водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. В августе мировой суд Новоусманского района признал его виновным, назначив наказание в виде административного штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года.

Сейчас отдел дознания полиции возбудил новое дело в отношении воронежца - по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Фигуранта отпустили под подписку о явке.