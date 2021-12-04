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Общество4 декабря 2021 13:14

В центре Воронежа до морозов завозят чернозем на газоны

А у Заставы завершается укладка тротуарной плитки
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

На этой неделе бригады Комбината благоустройства Ленинского района, пользуясь теплой погодой, продолжили формировать газоны вдоль отремонтированных тротуаров.

На улицах Плехановская и Кирова в пятницу завезли чернозем и провели вертикальную планировку, весной здесь посетят траву.

- Кстати, при проектировании нового тротуара на Плехановской специалисты учли рекомендации экологов и значительно увеличили приствольные пространства деревьев, - рассказали в управе. - Также на этой городской магистрали предусмотрен технический тротуар, что в значительной степени облегчает работу уборочной техники и предотвращает вымывание грунта с газонной части.

На участке Плехановской от улицы 3 Интернационала до Донбасской завершается укладка плитки. Подрядчик заверил, что справится с поставленной задачей до холодов.