В центре Воронежа до морозов завозят чернозем на газоны

Фото управы Ленинского района

На этой неделе бригады Комбината благоустройства Ленинского района, пользуясь теплой погодой, продолжили формировать газоны вдоль отремонтированных тротуаров.

На улицах Плехановская и Кирова в пятницу завезли чернозем и провели вертикальную планировку, весной здесь посетят траву.

- Кстати, при проектировании нового тротуара на Плехановской специалисты учли рекомендации экологов и значительно увеличили приствольные пространства деревьев, - рассказали в управе. - Также на этой городской магистрали предусмотрен технический тротуар, что в значительной степени облегчает работу уборочной техники и предотвращает вымывание грунта с газонной части.

На участке Плехановской от улицы 3 Интернационала до Донбасской завершается укладка плитки. Подрядчик заверил, что справится с поставленной задачей до холодов.