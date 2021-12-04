В Воронеже за день под колеса машин попали четыре пешехода

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В пятницу в Воронеже произошло три аварии, связанные с наездом на пешеходов. В больницу попали четыре человека, двое из них дети.

Около 17.40 у дома №6 по Бульвару Победы неустановленный водитель сбил двух 14-летних девочек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Виновник ДТП поспешил скрыться с места в неизвестном направлении. Девочки самостоятельно обратились в больницу. Сейчас полицейские ищут водителя, чтобы привлечь его к ответственности.

Другая авария произошла утром на улице Домостроителей. Здесь 27-летняя водитель автомобиля «Хендэ Солярис» наехала на 47-летнего пешехода, который переходил проезжую часть не по «зебре». Мужчина получил различные травмы и попал в больницу.

А вечером пятницы на улице Выборгской, 40-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» на нерегулируемом переходе наехал на 42-летнюю женщину. Пострадавшая также оказалась в больнице. После оказания первой помощи пешехода отпустили домой.