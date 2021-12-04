В Воронежской области в Битюг выпустили последнюю в этом году партию мальков

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии области

В первых числах декабря в Бобровском районе в окрестностях села Коршево выпустили в реку Битюг больше 30 тысяч мальков сазана, которых специально вырастили в прудах рыбхоза «Березовский».

В департаменте природных ресурсов и экологии области рассказали, что провести мероприятие позволила теплая погода поздней осени:

- Температура воздуха в день выпуска была выше нуля, что является благоприятным условием для молоди сазана. Сеголетки окрепшие, активные, кормовая база в Битюге достаточная. До наступления настоящей зимы молодь успеет адаптироваться к новым условиям», – рассказал инженер отдела госохотнадзора и охраны животного мира департамента Кирилл Гильмутдинов.

Левый приток Дона, по словам экологов, пользуется особенной популярностью у воронежских рыбаков. Здесь расположены дубравы, тростниковые заросли, редкие на этой широте сосновые боры, песчаные пляжи, широкие плесы и заводи, быстрые, узкие протоки. Отдельные участки реки являются гидрологическими и ландшафтными памятниками. Так, к ним относится семикилометровый участок от села Старый Эртиль до села Щучье. В начале участка в Битюг впадает река Матреночка, в конце его — река Эртиль. Русло реки на этом участке извилистое, широкие плесы чередуются с узкими перекатами. Второй памятник – участок Битюга от поселка Анна по течению. Долина реки в этом месте имеет ширину три километра. Склоны поросли дубравой.