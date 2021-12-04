В Воронежской области выявили редкие виды летучих мышей

Фото с сайта депатамента природных ресусов и экологии области

Результаты многолетних наблюдений биологов стало издание в этом году Кадастра наземных позвоночных Воронежской области, в который вошла обширная и уникальная информация о животном мире региона.

В два предыдущих года ученые собирали данные наблюдений за рукокрылыми (летучими мышами) на территории нескольких районов области.

- Рукокрылые – одна из наиболее обширных по видовому составу и наименее изученных групп млекопитающих в мировой фауне. Остаются слабо изученными вопросы их экологии, происхождения и эволюции, не разработана систематика некоторых таксонов отряда, - рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии области.

В изучении летучих мышей остается много белых пятен. Например, до сих пор не определены границы ареалов многих видов отряда Chiroptera. Не изучены пути сезонных миграций и места зимовок перелетных мышей.

Воронежские ученые проводили исследования на территории Каширского, Нижнедевицкого и Хохольского районов, где зарегистрировали обитание рыжей и малой вечерницы, лесного, малого и средиземноморского нетопыря, двухцветного и позднего кожана, бурого ушана и ночниц водяной, прудовой, Брандта. А на смежной территории Лискинского района впервые за несколько десятков лет была обнаружена ночница Наттерера. Ночниц водяную, прудовую, Брандта, Наттерера и бурого ушана обнаружили в зимний период, что позволяет сделать вывод об их оседлости.