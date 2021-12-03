Главный прокурор Воронежа Василий Яицких покинул свой пост

Фото с сайта прокуратуры

Прокурор Воронежа Василий Яицких ушел со службы спустя 2,5 года работы. Он написал заявление по собственному желанию с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 3 декабря.

Кто займет его место, пока не известно. В данный момент обязанности прокурора Воронежа исполняет Юрий Воронов.

Напомним, 37-летний Василий Яицких занял пост прокурора Воронежа в марте 2019 года. Ранее он трудился прокурором Коминтерновского района. До этого успел поработать в подразделениях надзорного ведомства в Калачеевском, Хохольском, Аннинском и Каменском районах. Возглавлял некоторое время прокуратуры в Верхнехавском и Рамонском районах.