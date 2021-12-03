Ковид-диссидентов в воронежских маршрутках стало меньше

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже продолжается контроль за соблюдением антиковидных мер как в городских маршрутках, так и в местах торговли. Проверяющие смотрят за тем, чтобы у граждан были маски, а также как проводится термометрия, соблюдается ли социальная дистанция и др. Об итогах мероприятий рассказали в пресс-службе мэрии 3 декабря.

Там отметили, что усиленные рейды в транспорте дали положительный эффект. Ковид-диссидентов стало значительно меньше по сравнению с летним периодом. Пренебрегающих средствами индивидуальной защиты просят надеть маски. Главная задача контрольных мероприятий – это проведение разъяснительной работы, а злостных нарушителей, отказывающихся соблюдать ограничительные меры, ждет штраф.

Мониторинг и инспектирование пассажиров проводят сотрудники управления транспорта совместно со специалистами отдела линейного контроля МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок». В автобусах также проверяют наличие информационных памяток о действующем масочном режиме, смотрят, в каком санитарном состоянии находится транспортное средство, соблюдаются ли правила посадки и высадки пассажиров.

На предприятиях потребительского рынка следят за соблюдением указа губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Только за вчерашний день, 2 декабря, было обследовано 141 предприятие и выявлено 3 три нарушения. По ним составлены протоколы.