В Воронеже фирму оштрафовали на 10 млн рублей за попытку купить бомбоубежище

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Ленинский райсуд Воронежа рассмотрел дело в отношении 61-летнего бизнесмена. Мужчина пытался через свою фирму купить бомбоубежище и за взятку решал вопрос о выводе его из госсобственности. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Как было установлено следствием, инцидент произошел в марте прошлого года. Тогда директор организации предложил должностному лицу 1,5 млн рублей за незаконные услуги. Провернуть сделку помешали силовики. При передаче первого транша в 750 тысяч рублей бизнесмен был задержан.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере») и назначил ему 2,75 млн рублей штрафа. Также в отдельном деле как владелец юрлица он проходил по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени и в интересах юрлица»). Здесь ему назначили ему штраф в 10 млн рублей.