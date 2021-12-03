В Воронежской области дочь участника ВОВ не могла установить памятник отцу из-за ошибки в фамилии

В Россоши пенсионерка, дочь героя Великой отечественной войны, не могла установить умершему отцу памятник из-за ошибки в фамилии. Почтить его память помогла прокуратура. Об этом 3 декабря сообщили в областном надзорном ведомстве.

Как оказалось, в архиве минобороны РФ пенсионерке выдали справку о том, что ее отец — Стефан Чиридник участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден медалью «За отвагу». Но фамилию ему исказили. И вместо Чиридника он оказался Чередников. Остальные данные героя войны были верными.

Из-за этого женщине несколько месяцев не удавалось установить памятник отцу. Прокурор помог пенсионерке и направил в суд заявление об установлении факта принадлежности архивной справки. Суд полностью удовлетворил его требования, и дочь получила право на установку памятника за счет бюджетных средств.