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Происшествия3 декабря 2021 14:58

В Воронежской области при обыске у хуторянина нашли тротил

Мужчина заявил, что вытащил его из гранат
Юрий КОЗЛОВ
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Рецидивист уверяет, что выковырял тротил из найденных старых гранат.

Рецидивист уверяет, что выковырял тротил из найденных старых гранат.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Полицейские нагрянули с обыском в дом 59-летнего жителя улицы Верхней хутора Титчиха Лискинского района. Мужчина был им хорошо известен, не однажды сидел за кражи. Но на этот раз раскрылась еще одна грань его криминальной натуры. В доме стражи порядка обнаружили и изъяли металлическую банку с желтым веществом. Экспертиза показала, что это взрывчатка - тротил массой 441 грамм.

Хуторянина задержали. Он заявил, что в течение года занимался раскопками. Нашел несколько гранат, из которых достал тротил. И решил на всякий случай припрятать взрывчатку.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» (от шести до восьми лет лишения свободы). Рецидивиста отправили в следственный изолятор, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.