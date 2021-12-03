Воронеж сковали 9-балльные пробки

Сриншот Яндекс.Пробки

Вечером в пятницу, 3 декабря, Воронеж встал в 9-балльных пробках. Судя по сервису Яндекс.Пробки, по состоянию на 17.50, в разных районах города произошло не менее 7 крупных аварий. Заторы образовались на всех трех автомобильных мостах – Вогрэсовском, Чернавском и Северном. Попасть с правого берега на левый весьма затруднительно.

Традиционно «подстаивает» Московский проспект по направлению в Северный район. Затор ожидает автомобилистов на Остужевском кольце. В центре города затруднено движение на улицах Кирова, Фридриха Энгельса и Плехановской.

Напомним, что в эти выходные, 4 и 5 декабря, синоптики обещают крайне неустойчивую погоду. Температура будет скакать от +4 до -1 градуса. Ожидается мокрый снег, а на дорогах гололедица. Автомобилистов просят быть внимательными.