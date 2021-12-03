В Воронежской области в колледже обижали детей-сирот

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Работники прокуратуры Воронежской области нагрянули с проверкой в Хреновской лесной колледж имени Морозова, расположенный в селе Слобода Бобровского района. И обнаружили там массу нарушений закона.

В частности, на работу принимали сотрудников без своевременного предоставления сведений об отсутствии у них судимостей. Администрация колледжа не знакомила учеников и их законных представителей с основными документами, регламентирующими образовательную деятельность.

Кроме того, в колледже не были разработаны дополнительные общеразвивающие программы. Также обнаружили нарушения при организации и проведении государственной итоговой аттестации. Отдельные локальные акты колледжа не соответствовали требованиям федерального законодательства. Были существенные недостатки при организации профилактической работы с учениками.

Работники администрации колледжа допустили нарушения социальных и имущественных прав детей-сирот. В образовательном учреждении не созданы условия для обучения инвалидов, не организован их беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

В ходе проверки вскрыли многочисленные нарушения при организации питания обучающихся, хранении продуктов, утилизации бытовых отходов, оснащения помещений учебного корпуса и общежитий. На отдельных объектах колледжа не соблюдали требования пожарной безопасности.

По результатам проверки заместитель прокурора Воронежской области Геннадий Буслаев внес представление руководителю регионального департамента образования, науки и молодежной политики об устранении всех обнаруженных нарушений. Также он призвал привлечь к ответственности виновников этих безобразий.