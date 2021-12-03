Умерла мама игрока воронежского «Факела»

Клуб выразил глубокие и искренние соболезнования Дэнису Файзуллину. Фото: с сайта ФК "Факел"

У 20-летнего хавбека «Факела» Дэниса Файзуллина, арендованного у московского «Локомотива», большое горе. Умерла его мама, ей было всего 50 лет. В «Факеле» у Дэниса дела идут не очень – он давно не попадал в состав. А тут еще потеря самого близкого человека.

Клуб выразил глубокие и искренние соболезнования Дэнису.

Напомним, в 2021 году ушли из жизни люди, оставившие большой след в истории «Факела». 26 сентября умер легендарный врач золотого состава 80-х годов Владимир Васильев, ему было 79 лет. А 26 ноября в 95 лет скончался легендарный тренер Герман Зонин, впервые выведший «Факел» в высшую лигу чемпионата СССР.