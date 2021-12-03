Губернатор ослабил коронавирусные ограничения в Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

Власти Воронежской области сделали послабления коронавирусных ограничений в регионе. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. Об этом 3 декабря рассказали в облправительстве.

В частности, несовершеннолетним разрешили посещать спортклубы, зоопарки и океанариумы, музеи, заповедники, кинотеатры, театры самостоятельно без сопровождения родителей. Исключение осталось прежним. Детей не пустят в торговые центры, если они пришли без мам или пап.

Кроме того, власти разрешили продавать непродовольственные товары в нестационарных торговых объектах.

Также разрешено посещать тренировки сборных команд страны и регионов России можно без QR-кода.

Послабления власти объясняют тем, что заболеваемость ковидом в регионе пошла на спад. Стало меньше пациентов, которым требуется госпитализация, поэтому 31 медучреждение свернуло койки для больных коронавирусом.