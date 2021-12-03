Никитинский театр Воронежа выпустил премьеру, несмотря на локдаун

фото предоставлено Никитинским театром

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, закрытие театров на период локдауна и объективные трудности Никитинский театр порадовал воронежцев премьерой. Труппа представила «Собачий вальс» по пьесе Леонида Андреева.

Спектакль поставил режиссер Камерного театра Михаил Бычков. И это очень символично. В помещении, в котором уже пять лет существует Никитинский театр, до этого 20 лет располагался Камерный, которым руководит Михаил Бычков. А Борис Алексеев, сыгравший в «Собачьем вальсе» главную роль, 11 лет был актером Камерного, а теперь возглавляет Никитинский. Словом, понимающие друг друга коллеги - режиссер Бычков и актер Алексеев - встретились в общей работе на родной для каждого сцене.

Пьесу классика русской литературы ХХ века Леонида Андреева «Собачий вальс» Михаил Бычков собирался ставить в Камерном театра еще в 1993 году. Тогда планировалось, что в спектакле примут участие актеры Сергей Лялин, Наталья Шевченко, Олег Мокшанов, Сергей Козлов (ныне Астахов). И сцена ее увидела, правда, спустя 28 лет.

Произведения Леонида Андреева, одного из самых загадочных литераторов своего времени, обладают тонким психологизмом. Как отмечают в Никитинском, на данном этапе труппе нужна была инъекция психологического театра, тем более под руководством глубокого режиссера.

В основе сюжета история банковского служащего из Петербурга. Русский швед Генрих Тиле готовится к свадьбе, арендует для жизни будущей семьи роскошную квартиру, делает в ней ремонт. И собирает гостей, чтобы сообщить о помолвке. И в атмосфере грядущей радости, перед честной компанией Генрих Тиле получает письмо, в котором невеста сообщает, что вышла замуж в Москве за богатого человека. На глазах зрителей разворачивается нуарный детектив, где помыслы смешиваются с вымыслами. План убийства и кражи, измены и подлог. Перед публикой разворачивается трагедия одинокого человека, потерявшего любовь и смысл жизни…

В постановке кроме Бориса Алексеева играют Сергей Кузнецов, Илья Крылов, Елизавета Бошоер, Марина Демьяненко, Андрей Клочков, Александр Габура. Рождение спектакля стало возможным благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и гранту «Российского фонда культуры».

Кстати, труппа продолжает вести работу по изучению основ психологического театра и поиску новых форм представления русской драматургии - вместе с воронежцами, окончившими школу драматургии при Никитинском театре.