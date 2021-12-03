Бывший замглавы следствия воронежского МВД получил 9 лет колонии за миллионные взятки

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный райсуд поставил точку в резонансном уголовном деле о взятках, фигурантом которого стал бывший замруководителя следственной части управления МВД по Воронежской области Александр Чалый. Он получил весьма суровый приговор. Бывший правоохранитель проведет за решеткой в колонии строго режима девять лет.Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры 3 декабря.

Кроме того, бывший правоохранитель должен будет выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей. И после отбытия срока ему 8 лет запрещено занимать должности в органах. В общей сложности Чалого обвиняли в получении двух взяток на сумму 4 млн рублей.

По версии следствия, Александр Чалый с сентября по ноябрь 2018 года получил через посредника два транша в 1 млн и 3 млн рублей. За это высокопоставленный полицейский разрешил убрать урожай на арестованном участке. Помимо решения о снятии ареста с земли, Чалый пообещал не привлекать бизнесмена к ответственности. При получении трех миллионов его и взяли с поличным сотрудники региональных УФСБ и следственного управления СКР 20 ноября 2018 года. Силовики возбудили уголовные дела о получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 и ч.6 ст. 290 УК РФ).

Вину свою во взяточничестве Александр Чалый не признавал. Суд избрал ему меру пресечения и отправил в СИЗО. Там он провел более года. Судебное разбирательство шло с 2019 года.