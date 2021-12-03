В воронежских Костенках поставят 7-метровую скульптуру мамонта

Музей-заповедник «Костенки» готовит воронежцам предновогодний сюрприз. Ориентировочно 20 декабря туристов, которые приезжают на места стоянок первобытных людей, будет встречать мамонт. Стилизованная под наскальные изображения наших предков контурная скульптура гиганта появится на высоком берегу Дона – неподалеку от здания музея. Над семиметровой фигурой символического животного работает известный скульптор Александр Мельниченко. Графичность композиции это очень современно, при этом отражает исторический символ.

- Любой археологический музей или парк ставит скульптуру мамонта. Они все разные, нам захотелось сделать свой вариант, - отметила директор археологического музея-заповедника «Костенки» Инга Шершень.

Напомним вокруг знаменитых Костенках собираются создать историко-туристский кластер.