Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 декабря 2021 13:16

В Воронеже знакомая украла у женщины ювелирные изделия на 15 тысяч рублей

Она пришла в гости, потихоньку стащила драгоценности и сдала их в ломбард
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
После задержания женщина признала свою вину в краже.

После задержания женщина признала свою вину в краже.

Фото: из архива «КП»

41-летняя жительница Левобережного района написала заявление в полицию о краже у нее ювелирных изделий. Стоили они около 15 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что в ноябре в отсутствие женщины к ее родственнику, живущему на той же квартире, что и она, пришла в гости их общая знакомая. 33-летняя женщина и стала подозреваемой в воровстве. Оперативники задержали ее и доставили в отдел полиции. Там она признала свою вину и рассказала, что сдала ювелирные изделия в ломбард. А деньги, вырученные за них, уже потратила.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.