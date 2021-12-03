В Воронеже знакомая украла у женщины ювелирные изделия на 15 тысяч рублей

После задержания женщина признала свою вину в краже. Фото: из архива «КП»

41-летняя жительница Левобережного района написала заявление в полицию о краже у нее ювелирных изделий. Стоили они около 15 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что в ноябре в отсутствие женщины к ее родственнику, живущему на той же квартире, что и она, пришла в гости их общая знакомая. 33-летняя женщина и стала подозреваемой в воровстве. Оперативники задержали ее и доставили в отдел полиции. Там она признала свою вину и рассказала, что сдала ювелирные изделия в ломбард. А деньги, вырученные за них, уже потратила.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.