В Воронежской области за год в три раза вырос спрос на дворников

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области в 2021 году спрос на дворников вырос на 292%. Это практически в три раза. Регион выбился в лидеры по приросту этих вакансий в стране. Об этом 3 декабря сообщила служба hh.ru.

За последнюю неделю ноября количество предложений для дворников составило 23%. Заработная плата, которую им предлагают, в среднем – 21 880 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла в Воронежской области на 2 тысячи рублей.

Если смотреть в целом по стране, то средняя зарплата дворника в России сегодня равняется 27,4 тысячи рублей. Это на 3 тысячи больше, чем год назад.

Чаще всего дворников ищут компании из отрасли розничной торговли, из сферы гостиничного бизнеса, общепита и строительные организации. В 87% случаев опыт работы не требуется.