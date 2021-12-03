В Воронежской области почти на четверть выросла заболеваемость ковидом среди детей

В Воронежской области увеличилась заболеваемость коронавирусом среди детского населения. В частности, за прошлую неделю показатель вырос на 23%. При этом самый большой рост - на 36% - отмечен у детей в возрастной категории до 6 лет. Об этом сообщил 2 декабря руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев. Главный санитарный врач отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается достаточно сложной - снижение заболеваемости относительно четырех предыдущих недель - 3,1%. У большинства (у 91% пациентов) болезнь проявляется симптомами ОРВИ.

Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин добавил, что за пять недель в регионе снизилось число госпитализаций - в 3,9 раза. За неделю этот показатель уменьшился еще на 30%. Поэтому идет перепрофилирование ковидного коечного фонда обратно.

На сегодняшний момент в ковидных стационарах лежат 2630 человек, за последние сутки поступили 205 человек, а 221 пациента выписали.

В медучреждениях снова открыли плановую госпитализацию, профосмотры, консультативные приемы.