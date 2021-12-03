Воронежский «Буран» прервал серию из восьми поражений победой над московской «Звездой»

Хоккеисты "Бурана" радуются долгожданной победы. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Второй за недолгое время матч с московской «Звездой» на этот раз на выезде (первый, напомним, фарм-клуб ЦСКА выиграл в Воронеже – 2:0), в случае неудачного для «Бурана» исхода мог обернуться для «ураганных» девятым поражением подряд. К счастью, этого не произошло.

В равной игре команды не баловали зрителей опасными моментами. К ним приводил только розыгрыш большинства. На 36 минуте хоккеисты «Бурана» играли впятером против троих и реализовали это солидное преимущество. После нескольких упущенных моментов Эдуард Насыбуллин вонзил шайбу в сетку – 1:0. Но «Буран» вел в счете недолго. На исходе 39 минуты хоккеисты «Звезды», опять же в большинстве, вывели на бросок Ибрагимова. Марсель вроде бы отправил шайбу недалеко от вратаря «Бурана» Глеба Носова, но тот как-то неловко вытяну ловушку. Шайба только срикошетила от нее и упала в ворота – 1:1.

Третий период обошелся без голов. В овертайме игра пошла повеселее. Атаки одной команды сменялись острыми выпадами другой. В реализации преуспели «ураганные». Бросок Даниила Мельникова вратарь «Звезды» Евгений Киселев отбил, но против добивания Ивана Лисина оказался бессилен – 2:1 на 64 минуте. Первая за очень долгое время победа «ураганных»!

«Буран» набрал 20 очков и поднялся с 25-го на 23 место. Впереди у «ураганных» 5 декабря выездная встреча с тюменским «Рубином». Сибиряки сейчас занимают четвертое место с 45 очками. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.