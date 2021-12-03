Воронежские власти нашли подрядчика на восстановление Дома кантонистов

Фото из архива КП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Городские власти наконец нашли подрядчика для проектирования реконструкции Дома кантонистов (ул. Сакко и Ванцетти, 76), одного из самых старых зданий города. Это следует из аукционной документации.

Победителем стало – ООО «Степс». Подрядчик снизил цену с 2,5 млн рублей до 2,38 млн. Вторая компания, которая участвовала в торгах – ООО «Центр реставрации».

Из документов следует, что проектировщики должны провести инструментальное обследование здания и дать оценку степени его износа. Также осмотреть коммуникации и обследовать грунты под фундаментом дома. Далее – отремонтировать систему отопления, фасад, подвал, чердак, кровлю, подъезды и провести благоустройство.

Напомним, трехэтажный жилой многоквартирный дом на улице Сакко и Ванцетти, 76 является объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен в первой половине XIX века в стиле ампир. Подрядчика на его реконструкцию искали с 2017 года.