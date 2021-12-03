Под Воронежем требуют снести дачу, незаконно построенную на территории природного заказника

Дачи, вклинивающиеся в лес, строят довольно часто. И не всегда законно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Семилукский районный суд поступил иск местной администрации к владельцу незаконно построенной дачи на земельном участке площадью 1000 квадратных метров.

Мужчина возвел одноэтажный домик и хозяйственную постройку в сельхозартели в селе Семилуки и оградил его забором. По данным чиновников, участок, где он развернул строительство, находится на территории особо охраняемого природного объекта - природного заказника областного значения «Семилукский». Разрешения на возведения домика никто не давал, право собственности на него не оформлено. Сотрудники администрации Семилукского района потребовали снести дачу, однако мужчина их проигнорировал. Поэтому они решили действовать через суд.