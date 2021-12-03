Воронежские школьники стали финалистами общероссийского экологического конкурса

Росприроднадзор объявил итоги Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». В число 200 его финалистов попали и воронежские школьники.

В номинации «ЭКОПРОЕКТ» второе место заняли 16-летние Дубова Мария и Дубова Екатерина из Семилук Воронежской области. Местная школа удостоилась призом в той же номинации.

Спецприз в номинации «ЭКОВОЛОНТЕР» получила 16-летняя жительница Воронежа Исаева Анастасия.

Спецприз в номинации «ЮНЫЙ ЭКОЖУРНАЛИСТ» вручили Лукьянову Егору из Борисоглебска. Ему также 16 лет.