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Общество3 декабря 2021 12:20

Воронежские школьники стали финалистами общероссийского экологического конкурса

Победителями в тех номинациях назвали четырех 10-классников из нашей области
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Росприроднадзор объявил итоги Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». В число 200 его финалистов попали и воронежские школьники.

В номинации «ЭКОПРОЕКТ» второе место заняли 16-летние Дубова Мария и Дубова Екатерина из Семилук Воронежской области. Местная школа удостоилась призом в той же номинации.

Спецприз в номинации «ЭКОВОЛОНТЕР» получила 16-летняя жительница Воронежа Исаева Анастасия.

Спецприз в номинации «ЮНЫЙ ЭКОЖУРНАЛИСТ» вручили Лукьянову Егору из Борисоглебска. Ему также 16 лет.