Жительница Воронежа перевела лже-полицейскому 30 тыс рублей, чтобы отмазать племянника от ответственности за ДТП

В Воронежской области активизировались дистанционные мошенники, которые разводят беспечных людей по схеме «родственник попал в ДТП». За минувшие сутки аферисты обманули девять жителей региона и большинство как раз под предлогом придуманной аварии. Потерпевшие лишились в общей сложности более миллиона рублей.

60-летней жительнице Воронежа на мобильный телефон позвонил мужчина, представился ее племянником и сообщил, что совершил ПДД и для решения вопроса о непривлечении к ответственности необходимо 20 тысяч рублей. Женщина поверила, в мобильном приложении банка перевела указанную сумму на электронный счет, который ей сообщил звонивший. Через некоторое время пенсионерке позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что переведенной суммы недостаточно, и необходимо еще 10 000 рублей. Замороченная женщина перевела еще 10 тысяч рублей. После этого она решила позвонить племяннику, и выяснилось, что он не попадал в подобную ситуацию.