В Воронеже запустили строительство нового терминала аэропорта

Фото – правительство Воронежской области

В Воронеже дали старт работам по возведению нового терминала Международного аэропорта имени Петра I. По планам он должен появиться к летнему сезону 2023 года.

В официальном запуске строительства принял участиет губернатор Воронежской области Александр Гусев, а также замгендиректор холдинга «Новапорт» Сергей Дмитриев и член совета директоров Limak Marash Эркеш.

Объект обойдется в 5,5 млрд рублей. Подрядчик, а им является турецкая компания Limak Marash, уже подготовил под строительство площадку справа от действующего терминала. Компания известна в России. В частности, она выполняла другие заказы «Новапорта» – возводила терминалы в Волгограде, Кемерове и Челябинске, а также обновляла инфраструктуру аэропорта Новосибирска.

Напомним, новый терминал в Воронеже планируют сделать трехэтажным со сплошным остеклением фасадов. В нем оборудуют пункт пропуска через границу. В перспективе в аэророрту может также появиться почтовый хаб. А плошадь воздушной гавани планируют расширить до 15,1 тысячи квадратных метров. После этого аэропорт сможет обслуживать до 2,5 миллионов пассажиров в год.