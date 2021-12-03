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Общество3 декабря 2021 11:09

Через Воронеж запустят прямой поезд в Евпаторию

Новый состав начнет ходить в следующем году
Евгения ФРОЛОВА
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На курорты Южного берега крыма через Воронеж запустят еще один поезд. Он будет ходить до Евпатории. Воронежцы смогут добраться туда напрямую на пассажирском поезде «Таврия». Об этом сообщили 3 декабря в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Там уточнили, что маршрут сезонный. Поезд из Москвы в Евпаторию с остановкой в Воронеже начнет ходить с конца февраля 2022 года. Первый рейс из столицы стартует 28 февраля в 23.50 и прибудет в Евпаторию 2 марта в 10.30. Из Крыма обратно он следует в этот же день в 22.20 и вернется в Москву 4 марта в 08.23.

По его маршруту также будут остановки в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Керчи и Саки. Общее время в пути – 34 часа 40 минут. Естественно, из Воронежа до Евпатории где-то около суток.