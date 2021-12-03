Воронежский ТЮЗ поставил спектакль-притчу о Всемирном потопе

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В эти выходные театр юного зрителя покажет воронежцам премьеру. «У ковчега в восемь» - спектакль по одноименной пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба. Ее признали лучшей в Германии в 2006 году. Сюжет спектакля основан на библейской легенде о Ноевом ковчеге.

Фабула такова. Три пингвина с двумя билетами в один конец бесхитростно размышляют на большие темы для маленьких существ: что такое дружба, можно ли пренебречь правилами для того, чтобы спасти друга?. А что такое Бог, где он живет, как он выглядит? Он внутри тебя или снаружи? И как к нему относиться? А ближний – это кто?

Немного наивная интонация, выбранная режиссером, нисколько не упрощает поставленные вопросы, а, напротив, позволяет глубже всмотреться в себя, минуя стереотипы.

Премьера пройдет 4 декабря в 18.00 и 5 декабря в 12.00 и 16.00.