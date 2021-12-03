Авиарейсы из Воронежа в Ташкент могут сделать регулярными

Фото воронежского аэропорта

В Воронежском аэропорту сообщили, что полетная программа из Воронежа в Ташкент, стартовавшая 1 декабря, может стать регулярной.

Как отметили в воздушной гавани, из-за коронавирусных ограничений между государствами сейчас авиасообщение налажено чартерами. Пока из-за угрозы распространения ковида специалисты окончательно не утвердили сетку расписания. Предполагается, что самолеты будут вылетать каждую среду.

С 1 декабря узбекская авиакомпания «QANOT SHARK» открыла полетную программу из Воронежа в Ташкент. Чартерные рейсы будут выполняться на воздушных судах Airbus А320.

Немногим ранее стало известно, какие авиамаршруты для воронежцев стали субсидируемыми. Можно сэкономить на перелетах в 13 городов России и обратно.