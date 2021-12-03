В Воронеже две опасные детские площадки отремонтируют по суду

Прокуроры обнаружили в Коминтерновском районе опасные детские площадки. По двум адресам - на Московском проспекте, 113, и на ул. Владимира Невского, 71 - на площадках отсутствовали ударопоглощающие покрытия, предназначенные для предупреждения травм при падении детей с игрового оборудования, а также и другие нарушения.

- Детские игровые площадки по этим адресам находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, представляющем угрозу жизни и здоровью детей. Прокуратура направила в суд иск к управляющей компании, оценив представленные доказательства, Коминтерновский райсуд удовлетворил его, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - Управляющей компании предстоит довести площадки до необходимого безопасного состояния.