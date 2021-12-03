В Воронеже выступит известный скрипач

3 и 4 декабря в Воронежской филармонии выступит один из лучших музыкантов молодого поколения, который входит в десятку лучших скрипачей России, солист Московской филармонии, лауреат XV Международного конкурса имени Чайковского Павел Милюков. В сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра музыкант исполнит Второй скрипичный концерт Прокофьева.

Композитор создал его в 30-х годах прошлого века перед окончательным возвращением в СССР. Примечательно, что Второй скрипичный концерт был частично написан в Воронеже. Как утверждают исследователи его творчества, в нашем городе была создана первая тема второй части. Главная тема появилась в Париже, закончил работу над произведением Прокофьев в Баку, а премьера состоялась в Мадриде в декабре 1935 года.

В программе музыкального вечера также два симфонических произведения Александра Скрябина: «Поэма экстаза» и «Мечты». Первые наброски «Поэмы…» композитор создал в 1904-м году на берегу Женевского озера. В ней он воплотил философские идеи, в то время увлекавшие его. Впервые произведение прозвучало в 1908-м году в Нью-Йорке.

Музыкальная пьеса «Мечты» была создана Скрябиным в 1898 году и стала первым произведением, написанным для симфонического оркестра. «Мечты» – это проба нового стиля и музыкального языка, использованного композитором.

Напомним, что для посещения концертов необходимы маска, QR-код или бумажный сертификат о прививке от COVID-19 или недавно перенесенном заболевании.