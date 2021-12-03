Воронежским пенсионерам продлили компенсацию взносов на капремонт на 3 года

Владельцам квартир в многоэтажках Воронежской области, которые старше 70 лет, продлили компенсацию взносов на капремонт на три ближайших года. Теперь они смогут ее получать до конца 2024 года. Об этом 3 декабря сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Там уточнили, что мера поддержки предусмотрена одиноким неработающим собственникам жилья от 70 лет. Они платят только 50% от суммы. А пенсионеры от 80 лет – 100%. На аналогичную поддержку могут рассчитывать и пожилые семьи, если они соответствуют условиям по возрасту и отсутствию работы, а также семьи, в которых есть инвалиды I или II группы.

Если пенсионер владеет несколькими квартирами в домах, то компенсация предоставляется лишь по одной из них. И она должна быть расположена обязательно в Воронежской области.

Ранее областные власти рассказали, что за год более 4 тысяч пенсионеров получат компенсацию за капремонт.