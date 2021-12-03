Главный тренер воронежского «Факела» может стать лучшим в ФНЛ в ноябре

Олег Василенко претендует на звание лучшего ФНЛ почти в каждом месяце Фото: с сайта ФК "Факел"

В ФНЛ объявили о начале голосования, во время которого определят лучшего главного тренера лиги в ноябре. На это почетное звание претендует и наставник «Факела» Олег Василенко. В ноябре наша команда выиграла три матча, в том числе и у лидера – «Оренбурга», один раз сыграла вничью и однажды проиграла. В итоге «Факел» получил десять очков и закончил первую часть сезона на втором месте, дающем право выхода в Премьер-лигу. Проголосовать за Олега Василенко можно здесь.

В Футбольной национальной лиге также подробно описали достижения конкурентов Василенко. Главный из них – наставник красноярского «Енисея» Виктор Тренев. Сибиряки под его руководством в пяти матчах набрали 13 очков (четыре победы и всего одна ничья). При этом «Енисей» победил такие мощные клубы как владикавказская «Алания» и «СКА-Хабаровск».

«Краснодар-2» под руководством Алексея Герасименко набрал столько же очков, как и «Енисей» – 13. Только одна команда смогла забить краснодарцам в ноябре – «СКА-Хабаровск».

«Оренбург» весь месяц испытывал кадровые проблемы, но в пяти матчах сумел одержать четыре победы, набрав 12 очков. Команда Марцела Лички ушла на перерыв лидером, оторвавшись от «Факела» на четыре очка, хотя и уступила в очном противостоянии – 0:1.

Астраханский «Волгарь» в ноябре проиграл лишь раз – на выезде московскому «Торпедо». Команда Андраника Бабаяна заработала восемь очков, пропустив лишь один гол.

Калининградская «Балтика» с рулевым Сергеем Игнашевичем в последнем месяце осени набрала восемь очков, одержав две победы, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Лучшего тренера ФНЛ ноября объявят в воскресенье, 5 декабря.