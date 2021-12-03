Вратаря воронежского «Факела» признали Гением ноября в ФНЛ

Илью Свинова признали самым ярким игроком ФНЛ в ноябре. Фото: с сайта ФНЛ.

В ФНЛ определили Гения ноября. Такое звание присвоили самому яркому игроку последнему месяца зимы. Финальное голосование болельщиков прошло в телеграм-канале ФНЛ. В итоге Гением ноября стал вратарь «Факела» Илья Свинов. Он набрал 40 процентов голосов. Несмотря на то, что в ноябре наш основной голкипер отстоял на «ноль» всего один матч, если бы не его спасения, команда явно могла недосчитаться нескольких очков.

Свинов опередил в голосовании еще одного вратаря Сергея Волкова из тольяттинского «Акрона», полузащитника томской «Томи» Илью Кубышкина и нападающих Александра Кутьина (липецкий «Металлург»), Максима Лаука (краснодарская «Кубань») и Камиля Муллина (волгоградский «Ротор»).

Илья Свинов – воспитанник тольяттинского футбола. Первым профессиональным клубом голкипера стала местная «Лада», после чего он перешёл в новотроицкую «Носту». Перед сезоном-2021/22 Свинов перебрался в «Факел». В нашем клубе он провел 24 матча, 11 из которых стали «сухими».

Приз 21-летнему вратарю выберут болельщики. Голосование проходит в телеграм-канале ФНЛ. Присоединяйтесь!