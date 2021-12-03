Воронежские начальники получили право отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты

Чтобы избежать возможных проблем на работе лучше сделать прививку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 1 декабря по планам властей в Воронежской области должна была завершиться обязательная вакцинация. По свежим данным, прививки получили 1 177 618 человек. Между тем, для получения коллективного иммунитета планировали вакцинировать по крайней мере 1,5 миллиона человек.

До 1 декабря нужно было сделать прививки более 80 процентам работникам большинства воронежских организаций. Касалось это сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания; транспортных, гостиничных, бытовых услуг; МФЦ; торговли; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, почты; салонов красоты, косметических, массажных и СПА салонов; соляриев, бань, саун; физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков; ЖКХ и энергетики; театров, кинотеатров, концертных залов; а также людей, занятых в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях.

Санитарные врачи главным образом будут контролировать именно то, соблюдают ли в воронежских организациях это требование. В то же время с 1 декабря начальники получили право отстранять от работы непривитых сотрудников без сохранения зарплаты. Теоретически им грозит за невыполнение этого штраф до 150 тысяч рублей. Факт работы людей без прививок могут обнаружить в ходе проверок Роспотребнадзора, плановых либо внеплановых (при проверке жалобы).

Противоречивым примером исполнения требования по отстранению непривитых сотрудников стала ситуацию в воронежском театре оперы и балета. Там отчитались от вакцинации 95 процентов работников. В то же время непривитых сотрудников, в том числе и солистов, охранники пускать в храм Мельпомены перестали. Однако когда те публично заявили об этом, руководители театра пошли на попятную. Теперь и непривитые сотрудники получили возможность спокойно работать. Надолго ли, непонятно.