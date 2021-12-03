Воронежец две недели пытался сам разыскать грабителя

Беспечный воронежец дал на улице позвонить незнакомцу. И лишился телефона. Инцидент произошел в середине ноября на Беговой. Средь бела дня к 55-летнему жителю Коминтерновского района подошел прохожий и попросил позвонить. Мужчина не отказал. Только просивший вроде начал говорить, а потом сорвался с места и убежал – вместе с мобильником. Владелец телефона попытался догнать грабителя, но это ему не удалось.

Потерпевший оценил ущерб в сумму более 15 тысяч рублей. Около двух недель он пытался самостоятельно разыскать неизвестного, проверяя пункты приема технических средств. Но безуспешно, пришлось просить помощи полицейских. Оперативники задержали подозреваемого, он оказался рецидивистом. За грабеж ему светит до 4 лет заключения.