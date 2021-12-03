В Воронеже в первые выходные зимы будет идти снег с дождем

В такую погоду некомфортно будет и людям, и животным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крайне неустойчивую погоду обещают на ближайшие дни воронежские синоптики. Температура будет скакать от +4 до -1 градуса.

- Связаны такие «качели» с цепью циклонов, проходящих через нашу область, - пояснил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Они приносят с собой то более теплый, то более холодный воздух. Погода, более похожая на зимнюю, наступит, по предварительным прогнозам, 9 декабря. С этой даты до 12 декабря ночью будет -5 градусов, днем -2. Однако поскольку придет антициклон, осадков не будет. А значит, и снежного покрова пока ждать не приходится.

В ночь на субботу, 4 декабря, вместо южного ветра подует западный, причем с порывами до 12 м/c. Он принесет снег с дождем при +5 градусах. Днем температура даже немного понизится – до +4. Осадки не прекратятся.

В воскресенье, 5 декабря, ночью ветер сменится на северо-восточный, при этом он уже не будет таким сильным. Пойдет небольшой снег при -3 градусах. Днем подует восточный ветер. Температура поднимется до -1 градуса. Будет пасмурно.

В ночь на понедельник, 6 декабря, вернется северо-восточный ветер. Снова будет -3 градуса, но уже без осадков. Днем опять подует восточный ветер. Синоптики прогнозируют небольшой снег и 0 градусов.

Во вторник, 7 декабря, ночью придет юго-восточный ветер. Метеорологи обещают сильный снег с дождем. Столбик термометра будет держаться около нуля. Днем осадки не прекратятся. Потеплеет до +3.