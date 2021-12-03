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Общество3 декабря 2021 7:15

В Воронеже спасли мужчину, который 7 минут был под водой без сознания

Парень неудачно прыгнул в реку и сломал шею
Ярослав ИВАНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже мужчина выжил после несчастного случая на воде - благодаря мастерству врачей.

Летом на одном из городских пляжей воронежец неудачно прыгнул в воду и получил перелом шейного отдела позвоночника с нарушениями проводимости спинного мозга. Пострадавшего оперативно привезли в областную больницу №1, но в приемном отделении у него вдобавок к травме остановилось сердце. Реаниматологи четко сработали: больному провели сердечно-легочную реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, поскольку потерпевший не мог самостоятельно дышать.

- Из-за попадания в легкие большого количества воды у пациента появилось серьезное осложнение – гемолиз эритроцитов (разрушение клеток крови), что привело к острой почечной недостаточности. Специалисты провели пациенту несколько процедур ультрафильтрации крови, позволивших очистить организм от патологических веществ и нормализовать работу почек. После стабилизации состояния мужчине провели операцию для коррекции и стабилизации перелома позвоночника, - отметили в ВОКБ №1.

Потом в борьбу за жизнь пациента включились врачи отделения реанимации и интенсивной терапии. С помощью специализированных методик и оборудования смогли полностью восстановить подвижность молодого воронежца. Его уже выписали.