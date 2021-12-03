Под Воронежем водитель «восьмерки» врезался в «Дэу»: двое ранены

Раненых водителей на скорой увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 2 декабря, в 18.10 на 30 километре дороги в обход Воронежа в Семилукском районе 23-летний местный житель, ехавший на «восьмерке», вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «Дэу-Нексия», которым рулил его 33-летний земляк. А также в «Фольксваген», им управлял 59-летний житель Семилукского района.

Водители «восьмерки» и «Дэу» получили травмы. Их на скорой увезли в больницу. Полицейские выясняют, почему мужчина, руливший «Ладой», допустил выезд на встречную полосу.

- Всего 2 декабря в Воронежской области случилось 135 ДТП, из них 108 – в Воронеже, 20 – на дорогах в районах и 3 – на федеральных трассах. В пяти авариях получили травмы шесть человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Автоинспекторы остановили 20 пьяных водителей и еще 12 выезжавших на встречную полосу.