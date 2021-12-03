В Воронеже открылась выставка одной картины

В Воронежском художественном музее имени Крамского можно посмотреть выставку одной картины - «Портрет профессора Регеля». Картина написана в 1923 году художником Сергеем Малютиным - мастером самобытного русского модерна. Хранится в собрании музея имени Крамского.

Сергей Малютин в три года остался сиротой и воспитывался у тети в Воронеже. Выставка передвижников, состоявшаяся в нашем городе в конце 1870-х годов, произвела на Сергея Малютина неизгладимое впечатление. Пораженный до глубины души живописью, созданной выдающимися художниками, он твердо решил стать живописцем. В 1886 году он окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в ранний период творчества работал в различных жанрах.

- Особой заслугой Сергея Малютина является возобновление реализации идеи Третьякова о создании портретов деятелей русской культуры. Серия написанных им портретов – достойный вклад художника в русскую живопись, принесший ему широкую известность и звание академика. В советское время художник продолжил писать портреты, один из которых – портрет Василия Регеля, первого ректора Воронежского государственного университета, который хранится в собрании нашего музея, - отметили в "Крамском".

Выставку можно посмотреть до 30 января.