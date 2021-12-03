С дома в центре Воронеже обрушилась лепнина

Фото УК Центрального района

Днем 2 декабря в самом центре Воронежа на тротуар со стены дома обрушилась лепнина. Обвалилась штукатурка со здания на площади Ленина, 9 - это напротив Кольцовского сквера. По счастливой случайности из прохожих никто не пострадал.

- Служба клининга УК уже убрала с тротуара отслоившуюся часть штукатурки. Параллельно мы огородили участок тротуара и проверили оставшиеся элементы фасада на прочность. Утром проведем консультации с экспертами для определения степени износа фасада здания и вероятности дальнейшего обрушения слабых участков, - отметили в УК «Центрального района». - Дом 1918 года постройки, восстановлен после войны в 1957 году. С 1998-го по 2019-й домом управляло МКП «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат». Наша УК приняла дом на обслуживание всего два года назад. Отметим, что увидев состояние фасада, который в последний раз был капитально отремонтирован в 2011 году к 425-летию Воронежа, мы обратились в Фонд капитального ремонта для того, чтобы ускорить сроки выполнения фасадных работ, поскольку текущим ремонтом восстановить и укрепить фасад невозможно. На данный момент здание стоит в плане капитального ремонта на 2022 год.