Из-за коронавируса праздничной программы в новогоднюю ночь в Воронеже не будет

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В этом году праздничных мероприятий в новогоднюю ночь на площади Ленина не будет - из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Чтобы уж совсем не ухудшать настроение воронежцев, на площади Ленина уже установили елку, к 25 декабря закончат праздничное оформление пространства в стиле сказок "Щелкунчик" и "Снежная королева". Здесь будут работать каток, ярмарочный городок и фотозоны. И горожане смогут свободно пройти на площадь, чтобы сфотографироваться в праздничных декорациях, - без предъявления QR- кода и измерения температуры.

Кстати, в городе разрешили заполнять театры и концертные залы до 75%. И детвору можно будет сводить на новогодние представления (смотрите афишу), при условии наличия QR- кода или бумажного сертификата о прививке.