Воронежские предприниматели попросили губернатора смягчить коронавирусные ограничения

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В ходе встречи воронежского губернатора Александра Гусева с президентом Торгово-промышленной палаты Юрием Гончаровым последний от лица предпринимателей обратился к главе региона с просьбой смягчить коронавирусные ограничения в отношении заведений общепита.

Отвечая на обращение, Александр Гусев заметил, что снимать ограничения надо аккуратно, ориентируясь на эпидобстановку и руководствуясь заботой от здоровье жителей.

В принятии такого важного решения, по словам губернатора, необходимо советоваться с экспертами. Смягчить же ограничения можно будет только при стабилизации обстановки.