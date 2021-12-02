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Здоровье2 декабря 2021 16:23

Воронежские предприниматели попросили губернатора смягчить коронавирусные ограничения

От лица владельцев общепита к главе региона обратился руководитель Торгово-промышленной палаты
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В ходе встречи воронежского губернатора Александра Гусева с президентом Торгово-промышленной палаты Юрием Гончаровым последний от лица предпринимателей обратился к главе региона с просьбой смягчить коронавирусные ограничения в отношении заведений общепита.

Отвечая на обращение, Александр Гусев заметил, что снимать ограничения надо аккуратно, ориентируясь на эпидобстановку и руководствуясь заботой от здоровье жителей.

В принятии такого важного решения, по словам губернатора, необходимо советоваться с экспертами. Смягчить же ограничения можно будет только при стабилизации обстановки.